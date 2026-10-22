На Ставрополье более 11 тыс жителей остались без водоснабжения

​Более 11 тыс жителей Лермонтова и села Острогорка в Ставропольском крае остались без воды из-за ремонта магистрального водовода. Водоснабжение восстановят к полуночи.

​В Ставропольском крае в городе Лермонтове и селе Острогорка во вторник отключили воду для 11 тыс абонентов из-за аварийно-ремонтных работ на Кубанском магистральном водоводе. Об этом сообщает "Ставрополькрайводоканал".

​"Подача воды в Лермонтове и селе Острогорка будет ограничена во вторник с 9:00 до 24:00 в связи с устранением аварийной ситуации на Кубанском магистральном водоводе диаметром 700 мм"

- Ставрополькрайводоканал

​Отметим, что на весь период проведения восстановительных работ для жителей оставшихся без водоснабжения населенных пунктов организован подвоз воды автоцистерной.