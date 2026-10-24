Россия заинтересована во всех выгодных энергорынках – Кремль

Россия готова поставлять газ в любые страны, если это будет выгодно, интерес есть к любым рынкам, подтвердил Песков.

В вопросе экспорта газа РФ заинтересована в любых выгодных рынках, об этом не раз говорил президент страны Владимир Путин, напомнил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о газовых поставках в страны Евросоюза.

"Путин неоднократно объяснял. Мы заинтересованы во всех рынках, которые выгодны для нас"

– Дмитрий Песков

Представитель Кремля добавил, что Россия готова обсуждать экспорт газа в Европу, если европейские страны проявят интерес, а у России будут иметься свободные объемы, передает РИА Новости

Ранее Владимир Путин отмечал, что РФ никому не отказывала в поставках газа, ЕС сам принял решение уйти от российского газа.