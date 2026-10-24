Дагестан передаст муниципальные земли под строительство обхода Хасавюрта

Правительство Дагестана планирует передать в федеральную собственность два муниципальных участка площадью более 40 га для строительства обхода города Хасавюрта.

​Власти Дагестана направили в территориальное управление Росимущества документы для передачи 42,8 га муниципальных земель в федеральную собственность под строительство автомобильного обхода Хасавюрта. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

​"Речь идет о двух земельных участках общей площадью 42,8 га. Они находятся в собственности Новомехельтинского сельсовета Новолакского района и Хасавюртовского района и попадают в полосу отвода будущей дороги"

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​На сегодняшний день первые 9 км хасавюртовской трассы уже ввели в эксплуатацию. Помимо этого, в республике сейчас ведется строительство объездных дорог вокруг Махачкалы и Дербента.

​Отметим, что полностью завершить работы на объектах планируется в 2028 году, а суммарно на возведение всех трех дорог направят порядка 105 млрд рублей.