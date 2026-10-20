В Азербайджане очистили от мин 997 га территории за неделю

За прошедшую неделю в Азербайджане очистили от мин 997 га освобожденных территорий страны, следует из отчета ANAMA.

Специалисты Агентства Азербайджана по разминированию (ANAMA) очистили от мин 997 га на территории освобожденных районов страны с 19 по 25 октября.

Были обнаружены и обезврежены 42 противотанковые, 122 противопехотные мины, а также 526 неразорвавшихся боеприпасов, уточняется в отчете.

По данным структуры, работы по нейтрализации минных угроз были проведены на территории тринадцати районов, а также в городе Ханкенди.

Отмечается, что разминирование проводилось ANAMA, министерством обороны, министерством по чрезвычайным ситуациям, пятью местными организациями и одной НПО.