АБР выделит $70 млн на проект опреснения воды в Каспийском море

Азербайджан готовится к строительству первого в стране крупного комплекса по опреснению каспийской воды, инвестиции в который со стороны АБР могут составить $70 млн.

Азиатский банк развития (АБР) может выделить $70 млн на реализацию проекта по опреснению морской воды в Каспии. Об этом говорится в пресс-релизе финансовой организации.

​"Проект соответствует одной из ключевых целей Стратегии партнерства АБР с Азербайджаном на 2025–2029 годы, предусматривающей развитие низкоуглеродной транспортной и инфраструктурной взаимосвязанности и инклюзивного развития. В частности, проект способствует достижению предусмотренного стратегией результата по созданию экологически чистой и устойчивой инфраструктуры"

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​Первый в Азербайджане крупный опреснительный комплекс, создаваемый в рамках 25-летнего соглашения о государственно-частном партнерстве, будет направлять всю полученную воду предприятию United Water Supply Services of Major Cities для снабжения крупных населенных пунктов, сообщает Trend.

Уточняется, что технически очистка воды будет основана на методе обратного осмоса с базовой производительностью 300 тыс куб м пресной воды ежесуточно. В периоды пиковой нагрузки объем смогут увеличивать до 330 тыс куб м.