Грузия на 80% сократила экспорт картофеля

Резко упали экспортные поставки картофеля из Грузии в этом году. Главными покупателями стали Азербайджан и Россия.

В январь-сентябре 2026 года Грузия направила на экспорт картофеля на $5,1 млн, при этом в прошлом году экспорт за тот же период составил $26,7 млн.

С начала года Грузия продала другим странам 19,4 тыс т картофеля на $5,1 млн, за девять месяцев прошлого года – 79,2 тыс т на $26,7 млн, следует из данных Geostat. Таким образом в денежном выражении экспорт упал на $21,6 млн, в объеме – почти на 60 тыс т.

Картофель из Грузии с начала года поставлялся на рынки шести стран. Главным покупателем стал Азербайджан – 12,7 тыс т на $2,4 млн. Следом идет Россия – 3,4 тыс т на $1,4 млн, замыкает тройку покупателей грузинского картофеля Беларусь – 2,1 тыс т на $942 тыс. Также экспорт осуществлялся в Армению, Катар и Иран.

В 2026 году Грузия снизила и ввоз картофеля: импорт за девять месяцев составил 4 тыс т на $2,8 млн, тогда как в прошлом году 9,8 тыс т на $4,4 млн. Основными поставщиками стали Германия, Турция и Нидерланды.