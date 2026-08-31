Азиатский банк развития расширяет присутствие в Турции

АБР назначил своего первого директора по Турции – им стал Кэйдзю Мицухаси, который сегодня приступил к исполнению своих обязанностей и будет руководить работой банка в соответствии с его временной стратегией на 2025-2027 годы.

Азиатский банк развития (АБР) назначил своего первого директора по странам, им стал Кэйдзю Мицухаси, который сегодня приступил к исполнению своих обязанностей в столице Турции Анкаре.

В планах банка - расширение деятельности в Турции и укрепление его операций в стране, которыми будет руководить новоназначенный директор: работа будет вестись в соответствии с временной стратегией партнерства АБР с Турцией на 2025-2027 годы, передает Trend.

"Турция обладает значительным потенциалом в качестве транспортного, энергетического и цифрового центра, соединяющего Центральную Азию, Южный Кавказ и Европу. Я с нетерпением жду тесного сотрудничества с правительством, частным сектором и партнерами по развитию для реализации этого потенциала"

- Кейдзю Мицухаси

Еще одна миссия, возложенная на директора - он будет курировать создание временного офиса АБР в Анкаре в декабре 2026 года и открытие постоянного представительства банка в Турции в 2027 году.

Основная задача банка - содействовать повышению устойчивости Турции к экономическим потрясениям, а также расширение возможностей частного сектора страны для обеспечения устойчивого экономического роста, заявил Кейдзю Мицухаси.