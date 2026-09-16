В Крыму рассказали о дополнительных мерах поддержки в туристической сфере

Глава крымского парламента Владимир Константинов сообщил о том, что туристической отрасли полуострова окажут дополнительную поддержку в рамках подготовки к новому курортному сезону.

Туристическая сфера в Крыму получит новые меры поддержки, такое заявление сделал глава парламента республики Владимир Константинов.

Он пояснил, что дополнительную поддержку окажут при проведении подготовительных работ к новому курортному сезону.

"Мы внимательно относимся к ситуации в туристической отрасли. Потому что сложности, безусловно, еще не завершились. Поддержка еще понадобится в период проведения подготовительных работ к сезону"

– Владимир Константинов

По словам главы крымского парламента, это необходимо, "чтобы предприятия смогли рассчитаться по плате за землю, налогам, заработной плате, сделать необходимые закупки для проведения сезона".

Он подчеркнул, что это все рабочие вопросы, которые находятся в центре постоянного внимания, пишет РИА Новости.