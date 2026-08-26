Книгу о Дагестане представили в Москве

В Москве прошла презентация книги "Дагестан. История, культура, идентичность", в которой собраны статьи историков, археологов, этнографов и других специалистов по исследованиям самобытного региона Северного Кавказа.

В Доме Пашкова в Москве прошла презентация книги-альбома "Дагестан. История, культура, идентичность", в основу которой вошли статьи 26 авторов, среди которых историки, археологи, этнографы, искусствоведы, филологи и другие исследователи Дагестана, сообщил идеолог проекта, меценат Омар Муртазалиев.

"Огромное количество людей, коренных дагестанцев, проживают сейчас не на родной земле. Конечно, им хочется рассказать своим детям, внукам, правнукам, друзьям, откуда они родом. И в этом смысле, конечно, эта книга очень поможет"

- Омар Муртазалиев

Презентация издания уже прошла в столице Дагестана Махачкале, сейчас оно переводится на английский язык, а в перспективе выйдет на арабском и еще нескольких языках, чтобы представить ее максимальному кругу читателей, - поведал Муртазалиев, передает портал "Это Кавказа".

Из Дагестана через Москву книга попадет в Европу и на Восток. Со временем она попадет в руки всех тех, кто живет вдали от родины, но любит свою историю, свою культуру, свой народ, - добавил меценат.

Новое издание в хронологическом порядке описывает историю региона от археологических находок и истории средневекового Дербента до событий XVIII-XX веков. Интересно и то, что историческая часть перемежается рассказами о народах и языках Дагестана, сплетении трех религий, литературе и фольклоре, музыке, танце и театре, изобразительном искусстве и архитектуре, природных памятниках, праздниках, обрядах и спортивной культуре многочисленных народов региона, говорится в сообщении.