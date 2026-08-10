В Москве проходит выставка народных промыслов Дагестана

Изделия народных промыслов Дагестана представлены на выставке в Москве – в Московской соборной мечети можно увидеть работы унцукульских мастеров по дереву, балхарскую керамику и дагестанские ковры.

Изделия народных промыслов Дагестана, среди которых знаменитые дагестанские ковры и балхарская керамика, демонстрируются на выставке в Московской соборной мечети, сообщает пресс-служба постоянного представительства Республики Дагестан при президенте РФ.

"В Московской соборной мечети проходит выставка "Исламское наследие России: народы и традиции". Проект приурочен к Году единства народов России, а центральное место на выставке занимает стенд Дагестана, подготовленный при содействии поспредства Дагестана при президенте РФ"

- сообщение

В экспозиции выставки – большой выбор изделий мастеров традиционного дагестанского искусства: работы унцукульских мастеров по дереву, балхарская керамика и дагестанские ковры, передает портал "Это Кавказ".

Пришедшие на выставку могут не только полюбоваться шедеврами дагестанских мастеров, но и послушать лекции об истории и духовных ценностях мусульманских народов России, поучаствовать в мастер‑классах по исламской каллиграфии и декоративно‑прикладному искусству, а также посетить тематические экскурсии, передает портал "Это Кавказ".

Проект – не только о вкладе Дагестана в культурное пространство страны, но и важная площадка для межнационального диалога и культурного взаимодействия, - отметили в пресс-службе.

