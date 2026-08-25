В КБР за сутки потушили три ландшафтных пожара

За минувшие сутки в Кабардино-Балкарии МЧС потушило три ландшафтных пожара общей площадью 6 тыс кв метров, наиболее крупный из которых произошел в Терском районе.

В Кабардино-Балкарии пожарные подразделения за минувшие сутки ликвидировали три ландшафтных пожара общей площадью 6 тыс кв метров. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.

Крупнейшее возгорание произошло в селении Нижний Акбаш Терского района. Там огонь распространился на открытой территории площадью 5 тыс кв метров.

В результате пожаров никто не пострадал. Спасатели оперативно ликвидировали возгорания, угрозы для людей и расположенных поблизости объектов не возникло.

Отметим, что сейчас на юге России сохраняется высокая и чрезвычайная пожароопасность. В ряде регионов действует четвертый и пятый классы пожарной опасности, в том числе на отдельных территориях Северного Кавказа.