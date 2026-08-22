Ингушетия примет XII международный кинофестиваль "Золотая башня"

В конце октября Ингушетия станет центром притяжения киноманов всей страны – здесь пройдет очередной, 120й по счету международный кинофестиваль "Золотая башня", на котором будут представлены новые работы кинематографистов.

В последних числах октября в Ингушетии пройдет XII международный кинофестиваль "Золотая башня", на более чем десяти киноплощадках которого покажут современные работы российских и зарубежных режиссеров, сообщили в Союзе кинематографистов РФ.

"Министерство культуры и туризма Ингушетии и Союз кинематографистов России объявили о начале приема заявок на участие в очередном международном кинофестивале "Золотая башня", который пройдет в республике с 25 по 28 октября 2026 года"

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Требования конкурсного отбора участников в этом году изменились: приоритет будет отдан фильмам, раскрывающим тему героизма и самоотверженности людей на фронтах и в тылу, причем участвовать в фестивале будут игровые, документальные и анимационные фильмы российских и зарубежных кинематографистов, снятые не ранее 2023 года, передает портал "Это Кавказ".

Победители будут определены в девяти номинациях, а главная награда фестиваля, Гран-при, будет присуждена лучшему фильму, говорится в сообщении.

Фестиваль призван стимулировать развитие кинематографии Северного Кавказа и направлен на поддержку талантливых кинематографистов и расширение их профессионального и культурного сотрудничества, напомнили организаторы.