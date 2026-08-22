США не собираются наносить новые удары по Ирану – СМИ

Марко Рубио сообщил об отсутствии планов у США возобновить атаки на Иран. Он подчеркнул, что Вашингтон хочет сосредоточиться на экономическом давлении.

Соединенные Штаты в обозримом будущем не намерены наносить новые удары по Ирану. Об этом американский госсекретарь Марко Рубио сообщил главам внешнеполитических ведомств нескольких стран.

По данным портала Axios, Рубио "ясно дал понять, что США не собираются возобновлять масштабные военные операции, однако не исключил ударов в случае, если Исламская Республика первой совершит нападение".

Источники отмечают, что США хотят сосредоточиться на усилении экономического давления на Иран с помощью санкций и морской блокады, а также "перевозки как можно больших объемов нефти через Ормузский пролив".

Уточняется, что администрация США планирует придерживаться данного подхода по как минимум до промежуточных выборов в Конгресс, которые состоятся 3 ноября.