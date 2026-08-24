Трамп заявил об открытии Ормуза

Дональд Трамп заявил о нейтрализации мин в Ормузском проливе и открытии акватории для судоходства. По словам Трампа, военные США будут противодействовать попыткам Ирана блокировать пролив.

Лидер США Дональд Трамп заявил о полном открытии Ормузского пролива для судоходства. По словам Трампа, военные США нейтрализовали все минные угрозы в акватории пролива.

"Только что ВМС США сообщили мне, что все мины обезврежены и взорваны в международных водах Ормузского пролива. Иран был уведомлен о том, что любое судно или лодка, которые будут устанавливать новые мины, будут немедленно и систематически уничтожены"

– Дональд Трамп

По словам президента США, американские военные ведут круглосуточное наблюдение за проливом, а также за горой Пикакс. Военные США будут противостоять новым попыткам минирования пролива, отметил Трамп.