Вестник Кавказа

Трамп заявил об открытии Ормуза

Дональд Трамп
© Фото: Сайт президента России
Дональд Трамп заявил о нейтрализации мин в Ормузском проливе и открытии акватории для судоходства. По словам Трампа, военные США будут противодействовать попыткам Ирана блокировать пролив.

Лидер США Дональд Трамп заявил о полном открытии Ормузского пролива для судоходства. По словам Трампа, военные США нейтрализовали все минные угрозы в акватории пролива. 

"Только что ВМС США сообщили мне, что все мины обезврежены и взорваны в международных водах Ормузского пролива. Иран был уведомлен о том, что любое судно или лодка, которые будут устанавливать новые мины, будут немедленно и систематически уничтожены"

– Дональд Трамп 

По словам президента США, американские военные ведут круглосуточное наблюдение за проливом, а также за горой Пикакс. Военные США будут противостоять новым попыткам минирования пролива, отметил Трамп.

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