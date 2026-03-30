Роберт Кочарян задержан, проводятся обыски

Один из лидеров "партии войны" в Армении, Роберт Кочарян задержан этим утром – сначала его забрали в СНБ, затем перевезли в Антикоррупционный комитет. Также задержали его сына Седрака Кочаряна. По ряду адресов проходят обыски.

Этим утром в Армении был задержан Роберт Кочарян, бывший президент страны, один из зачинщиков армяно-азербайджанского конфликта и лидеров "партии войны".

Армянские СМИ со ссылкой на фракцию "Армения" информируют о том, что Кочаряна ранним утром доставили в Службу национальной безопасности. После СНБ его перевезли в Антикоррупционный комитет.

В офисе Кочаряна подтвердили, что утром 25 августа следственные органы перевезли Кочаряна в Антикоррупционный комитет.

Кроме того, в рамках уголовного расследования, проводимого Антикоррупционным комитетом страны, задержан старший сын Кочаряна Седрак Кочарян.

Также сегодня с утра обыски проводятся в доме его сына, депутата фракции "Армения" Левона Кочаряна.

"В рамках уголовного разбирательства, проводимого Антикоррупционным комитетом РА по делам о коррупционных преступлениях, проводятся обыски и другие процессуальные действия по нескольким десяткам адресов"

– пресс-секретарь Антикоррупционного комитета Армении Марина Оганджанян

Сообщается, что налоговая опечатала принадлежащий семье Кочарянов салон Tоyota, также следственные действия проводятся в спортивном комплексе "Оранж фитнес".