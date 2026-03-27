"Партия войны" лжет Армении о мире – Пашинян

То, что прежнее правительство Армении называло миром, было лишь отсрочкой войны, сотни людей гибли каждый год, рассказал премьер Армении. Он подчеркнул, что мир, это отсутствие погибших и раненых.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал ситуации в стране, наблюдавшуюся многие годы, не миром, как это пытаются представить прежние власти, а отсроченной войной.

"Трехголовая партия войны "Кочарян-Карапетян-Царукян" пытается убедить, якобы и до 2024 -2025 гг у нас был мир, в том числе до 2018 года. Конечно, это циничная ложь, хотя бы исходя из того факта, что начиная с Независимости, и после перемирия 1994 года мы каждый год имели сотни погибших в результате перестрелок с Азербайджаном, раненных было существенно больше"

– Никол Пашинян

Он подчеркнул, что в Армении при прежних режимах не было мирной жизни, и их представление о мире не соответствует тому, как мир видят в Ереване сейчас.

"Наше представление о мире обратное: Мир означает отсутствие погибших и раненных. В предыдущий период никогда не было мира, была лишь отсрочка войны"

– Никол Пашинян

По словам премьера, за эту "отсрочку" республика платила государственностью Армении, благополучием граждан и экономическим развитием.

В партии войны считают, что мир, установленный между Арменией и Азербайджаном, не является достойным, продолжил он, однако достоинство в другом.

"Мир - это достоинство, а достоинство - это мир. К такому выводу я пришел"

– Никол Пашинян