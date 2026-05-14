Еще 246 граждан Азербайджана вернулись в Карабах и Восточный Зангезур

Почти 250 человек пополнили сегодня состав возвращенного в Карабах и Восточных Зангезур местного населения. Большую часть составили жители сел Шукюрбейли и Тязябина.

Продолжается активное возвращение населения в крупнейшее восстановленное село Джебраильского района Азербайджана – Шукюрбейли, чье заселение стартовало неделю назад в присутствии президента республики Ильхама Алиева. Сегодня в село прибыли ее 77 местных жителей в составе 18 семей.

Вместе с ними на освобожденные территории сегодня отправились 169 жителей ряда сел Ходжалинского района. Таким образом, всего сегодня вернулись на родную землю 246 азербайджанских граждан, изгнанных в начале 90-х годов из своих домов в Карабахе и Восточном Зангезуре оккупационными силами Армении.

Уточняется, что среди сел Ходжалинского района получило село Тязябина – туда вернулись 60 человек в составе 10 семей. По 33 человека возвратилось в Бадару (10 семей) и Ханабад (9 семей). Меньшие группы прибыли в Баллыджа (22 гражданина, 4 семьи), Ханъюрду (18 граждан, 4 семьи) и Дашбулаг (13 человек, 4 семьи).

Напомним, что на протяжении трех десятилетий этим людям приходилось жить вне своей родины из-за ее оккупации армянскими войсками. Все это время власти Азербайджана размещали их в различных заведениях временного проживания, включая общежития и санатории.