Международные резервы России выросли на $13 млрд за неделю

Центробанк РФ отчитался об увеличении международных резервов на $13,5 млрд за последнюю неделю. Запасы золота и валюты на счетах ЦБ достигли $771 млрд.
"Международные резервы по состоянию на конец дня 8 мая 2026 года составили 771,0 млрд долларов США, увеличившись за неделю на 13,5 млрд долларов США, или на 1,8%, в основном из-за положительной переоценки"
– Центробанк РФ
По информации ЦБ, в иностранной валюте хранится к началу мая хранилось свыше $400 млрд, свыше $330 млрд – в золоте.
Отметим, что наибольшие показатели объем резервов были зафиксированы в конце января. Центробанк располагал свыше $826 млрд.