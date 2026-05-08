Международные резервы России выросли на $13 млрд за неделю

Центробанк РФ отчитался об увеличении международных резервов на $13,5 млрд за последнюю неделю. Запасы золота и валюты на счетах ЦБ достигли $771 млрд. 

"Международные резервы по состоянию на конец дня 8 мая 2026 года составили 771,0 млрд долларов США, увеличившись за неделю на 13,5 млрд долларов США, или на 1,8%, в основном из-за положительной переоценки"

– Центробанк РФ

По информации ЦБ, в иностранной валюте хранится к началу мая хранилось свыше $400 млрд, свыше $330 млрд – в золоте. 

Отметим, что наибольшие показатели объем резервов были зафиксированы в конце января. Центробанк располагал свыше $826 млрд.

Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram Вконтакте
