В Ингушетии проводят масштабную реставрацию объектов культурного наследия

За счёт внебюджетных средств и поддержки фонда "Сафмар" в Ингушетии отреставрировали 200 древних башен, всего планируется восстановить 500 памятников

В Ингушетии президент торгово-промышленной палаты республики Радмила Налгиева сообщила о реставрации сотен памятников за счет внебюджетных средств. Об этом она заявила в ходе международного форума "Россия — Исламский мир: KazanForum".

При поддержке благотворительного фонда "Сафмар" в Ингушетии реставрируют 500 объектов, из которых 200 башен уже восстановили. Основной объем восстановительных работ в республике приходится на древние башенные комплексы.

Налгиева отметила, что реставрация памятников поможет привлечь в регион больше туристов. Это позволит превратить историческое наследие в ресурс, который будет приносить Ингушетии дополнительный доход.

Отметим, что на сохранение объектов в Ингушетии также выделяют деньги из федерального бюджета. В период с 2026 по 2028 год на эти цели предусмотрено около 650 млн рублей. В 2026 году сумма составит 80 млн рублей, в 2027 году выделят 370 млн рублей, а в 2028 году направят 200 млн рублей.