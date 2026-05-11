Лавров: затягивание конфликта с Ираном отодвинет выход из кризиса в экономике

Затягивание конфликтной ситуации с Ираном отодвинет сроки восстановления ситуации на мировом рынке, предупредил Лавров.

Нормализация глобальных рынков будет сдвинута, если кризис вокруг Ирана затянется, сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью телеканалу RT India.

"Что касается того, как это будет воспринято мировой экономикой. Уже говорят, что, если сейчас прекратить этот конфликт, то до конца 2026 года едва ли удастся восстановить то, что было. А если он продлится еще несколько недель и тем более месяцев, то горизонт выхода из кризиса отодвигается еще дальше"

– Сергей Лавров

Он отметил, что Израиль воспользовался желанием США контролировать многие источники и маршруты доставки нефти и газа. По словам Лаврова, премьер Израиля Биньямин Нетаньяху признался, что много лет ждал, когда Белый дом "проникнется необходимостью напасть, разгромить и уничтожить Иран".

Однако в этой ситуации страдают потребители энергоресурсов, заметил глава МИД России.

"Был разрушен один из принципов глобализации, который долгие годы продвигал Запад во главе с США. Принцип касался диалога между производителями и потребителями энергии <…> Сейчас все это разрушается только для того, чтобы кто-то один стал руководить этими рынками"

– Сергей Лавров