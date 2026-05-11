Иран восстановил большинство ракетных баз возле Ормузского пролива – СМИ

Иранские военные специалисты восстановили доступ к подземным ракетным базам, которые расположены в районе Ормузского пролива. В настоящий момент военные Ирана могут использовать 30 из 33 таких площадок для запуска ракет, передает The New York Times.

По информации издания, это вызывает опасения Белого дома, так как Иран получил возможность держать акваторию пролива в зоне поражения, что несет опасность для ВМС США и танкеров.

По данным The New York Times, военные Ирана восстановили 90% подземных ракетных баз (как арсеналов, так и площадок для запуска). Армия Ирана также обладает порядка 70% от довоенного количества мобильных ракетных систем.

Военный потенциал Ирана не соответствует официальным заявлениям Дональда Трамп и Пентагона о существенном ущербе, который был нанесен американскими военными в ходе войны. При этом американские спецслужбы дают Вашингтону иную информацию в закрытом порядке.