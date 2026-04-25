Израиль ударил по четырем десяткам объектов Хезболлы в Ливане

В ЦАХАЛ сообщили об ударах по десяткам объектов "Хезболлы" на юге Ливана. В частности, атака была совершена на оружейные склады и здания военного назначения.

Военные Израиля нанесли удары по более чем 40 объектам группировки "Хезболла" в южной части Ливана. Об этом сказано в сообщении, распространенном 13 мая Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ)

"Среди атакованных объектов: склады оружия и здания военного назначения, откуда боевики "Хезболлы" продвигали террористические операции против ЦАХАЛ и граждан Израиля"

– армейская пресс-служба

В ЦАХАЛ отметили, что параллельно были ликвидированы боевики, которые представляли угрозу для израильских сил. Кроме того, совершена атака на подготовленные пусковые установки, направленные на территорию еврейского государства.

Ранее в ЦАХАЛ рассказали, что "Хезболла" выпустила несколько ракет по израильским силам.