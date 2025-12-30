Армения и Грузия на лето вводят фирменный поезд Ереван - Батуми

С приходом лета жители Армении смогут отдохнуть на побережье Черного моря в грузинском Батуми - с 14 июня по 1 октября 2026 года по маршруту Ереван-Батуми-Ереван будет ходить скорый фирменный поезд, сообщает пресс-служба ЮКЖД.
Решение о запуске сезонного железнодорожного сообщения было принято по итогам прошедших в Ереване переговоров представителей компаний "Южно-Кавказская железная дорога" (ЮКЖД) и "Грузинская железная дорога" (ГЖД), также стороны достигли договоренностей в сфере взаимных пассажирских перевозок, передает Sputnik Армения.
Новый фирменный поезд будет курсировать через день, а чтобы избежать пограничных формальностей, железнодорожники двух стран будут оперативно обмениваться информацией о количестве пассажиров.
Это существенно упростит время простоя поезда на границе при прохождении его пассажирами через пограничные контрольно-пропускные пункты двух стран, уверены в компаниях.
Введение нового маршрута позволит сторонам реализовать туристический железнодорожный маршрут Ереван – Батуми – Ереван, о котором просит чешская компания Gepard express: с 4 по 12 июля чешские туристы совершат увлекательное путешествие с остановками по пути следования и проживанием в вагонах ЮКЖД, чтобы познакомиться с достопримечательностями Армении и Грузии.