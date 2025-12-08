Армения привлекает все больше российских туристов

Армения становится одним из самых устойчивых туристических трендов среди россиян, привлекая их развитой культурно-исторической средой, природными ландшафтами и гастрономическими возможностями.

Армения – в числе самых востребованных и наиболее популярных туристических направлений среди россиян, сообщили в Российском союзе туриндустрии (РСТ).

"Интерес к стране остается стабильным и в прогнозах на 2026 год: уже зафиксированы бронирования на январские праздники, а также на март и май 2026 года, что подтверждает устойчивую популярность направления среди российских путешественников"

- РСТ

В стране путешественников из России Армения привлекает развитая культурно-историческая среда с обилием памятников, природные ландшафты страны и, конечно, ее кулинария. Основная часть путешественников выбирает экскурсионные туры либо бронирует только проживание, строя свою программу путешествий уже на месте, передает Sputnik Армения.

Российские туристы в большинстве проводят в стране 4–6 дней, также у них популярны краткосрочные туры выходного дня, а самой востребованной локацией остается столица Армении, отметили в РСТ.

Огромные плюсы для российских туристов – повсеместное использование русского языка, короткий перелет и множество авиарейсов из Москвы и регионов, а период наибольшего туристического интереса приходится на весну, лето и начало осени.

Основные конкуренты Армении в туристическом плане - Грузия и Абхазия.