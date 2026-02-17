Вестник Кавказа

Музей краеведения в Ингушетии получит новое здание

Мемориал памяти и славы в Назрани
© Фото: Андрей Мурин/ “Вестник Кавказа“
Новое, более просторное здание построят для музея краеведения в столице Ингушетии Магасе. Сейчас многие экспонаты недоступны для посетителей из-за ограниченного пространства.

Государственный музей краеведения имени Мальсагова разместится в новом здании, строительство которого стартует в 2026 году в Магасе, рассказал глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов.

"Проект строительства музея реализуется в рамках государственной программы "Развитие культуры"

– Махмуд-Али Калиматов

Он уточнил, в фондах музея сейчас насчитывается свыше 15 тыс экспонатов, среди которых археологические находки, древние документы, предметы быта и прочие материалы, по которым можно познакомиться с многовековой историей Ингушетии.

Однако, указал глава региона, на данный момент дефицит свободного места приводит к тому, что большую часть этих ценностей посетители не видят.
Создание нового здания, указал Калиматов, позволит устранить эту проблема.

Согласно проекту, оно будет двухэтажным. В нем будут предусмотрены залы для постоянных и временных экспозиций, фондохранилища, реставрационные мастерские, а также библиотека и конференц-зал, в котором смогут разместиться 220 человек.

