Музей краеведения в Ингушетии получит новое здание

Государственный музей краеведения имени Мальсагова разместится в новом здании, строительство которого стартует в 2026 году в Магасе, рассказал глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов.
"Проект строительства музея реализуется в рамках государственной программы "Развитие культуры"
– Махмуд-Али Калиматов
Он уточнил, в фондах музея сейчас насчитывается свыше 15 тыс экспонатов, среди которых археологические находки, древние документы, предметы быта и прочие материалы, по которым можно познакомиться с многовековой историей Ингушетии.
Однако, указал глава региона, на данный момент дефицит свободного места приводит к тому, что большую часть этих ценностей посетители не видят.
Создание нового здания, указал Калиматов, позволит устранить эту проблема.
Согласно проекту, оно будет двухэтажным. В нем будут предусмотрены залы для постоянных и временных экспозиций, фондохранилища, реставрационные мастерские, а также библиотека и конференц-зал, в котором смогут разместиться 220 человек.