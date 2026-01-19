США планируют выпустить стейблкоин для сектора Газа

Запуск криптовалюты, привязанной к американскому доллару разрабатывают представители США, сотрудничающие с Советом мира Трампа. Цель — снизить зависимость Газы от наличных и лишить ХАМАС контроля над эмиссией.

Представители американских властей, обсуждают создание цифровой валюты для жителей Газы. По информации The Financial Times, инициатива исходит от представителей Белого дома, сотрудничающих с Советом мира. Предполагается выпуск стейблкоина — криптовалюты, привязанной к курсу базового актива, например доллара США.

Источники, знакомые с ходом обсуждений, отмечают, что переговоры находятся на начальной стадии. Для полноценного внедрения стейблкоина в анклаве предстоит решить еще множество вопросов. Как сообщил собеседник, близкий к проекту, планируется привязать криптовалюту к доллару США. При этом организаторы рассчитывают, что ключевую роль в реализации инициативы смогут взять на себя компании арабских стран и палестинских государств Персидского залива, обладающие опытом в сфере цифровых активов.

В издании подчеркивают, что речь не идет о создании новой палестинской валюты или так называемой "монеты Газы". Проект предполагает внедрение цифрового инструмента исключительно для проведения транзакций внутри анклава. Ключевой целью инициативы явялется сокращение оборота наличных денег на территории сектора для лишения ХАМАС возможности контролировать их эмиссию.