Вертолет разбился в центре Ирана

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Крушение вертолета произошло в центральной части Ирана, в провинции Исфахан. Он упал на людную площадь. Информации о возможных погибших и раненых нет.

ЧП с вертолетом произошло в Иране, о нем сообщают местные СМИ.

Как предварительно известно, вертолет потерпел крушение некоторое время назад в провинции Исфахан, расположенной в центре Ирана.

Инцидент случился в городе Дарче, который находится неподалеку от города Исфахан. Вертолет обрушился на рынок, где торгуют овощами и фруктами.

Информации о причинах авиапроисшествия, а также о возможных раненых и жертвах пока нет.

