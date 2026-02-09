Бакуриани станет базой для прыгунов с трамплина

Правительство Грузии готовит инфраструктурный проект для развития зимних видов спорта, согласно которому на курорте Бакуриани будет создана новая база для прыгунов с трамплина.

В скором времени спортивная инфраструктура грузинского горнолыжного курорта Бакуриани может прирасти новой базой для прыгунов с трамплина, что обеспечит ему полноценную инфраструктуру для развития зимних видов спорта, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.

"Для того, чтобы инфраструктура зимних видов спорта в Бакуриани стала полноценной, важно построить эту базу, и мы уже активно обсуждаем этот вопрос. Мы надеемся, что в итоге придем к положительному решению, и эта инфраструктура также будет добавлена к спортивной инфраструктуре Бакуриани"

– Ираклий Кобахидзе

Вопрос создания такой базы обсуждался еще во время Юношеских Олимпийских игр, и сейчас правительство Грузии вернулось к активному обсуждению этого плана, отметил премьер, передает Sputnik Грузия.

По его словам, база очень важна для полноценного развития инфраструктуры зимних видов спорта.

Напомним, а 2015 году Грузия впервые стала хозяйкой XIII Европейского юношеского олимпийского фестиваля "Тбилиси 2015" – тогда в стране прошли соревнования в девяти летних видах спорта, в которых приняли участие около четырех тысяч спортсменов из 50 стран.