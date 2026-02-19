ЦАХАЛ отчитался об атаке на командный центр ХАМАС на юге Ливана

Израильские военные нанесли удар по командному центру палестинского движения ХАМАС. Объект находился в районе Айн-эль-Хильве.

Армия обороны Израиля объявила о проведении атаки на командный пункт радикального палестинского движения ХАМАС. По данным пресс-службы ЦАХАЛ, удар был нанесен по объекту в районе Айн-эль-Хильве, расположенному на юге Ливана.

"В ответ на неоднократные нарушения соглашения о прекращении огня, Армия обороны Израиля нанесла удар по командному центру ХАМАС, из которого действовали террористы, в районе Айн-эль-Хильве на юге Ливана"

— пресс-служба Армии обороны Израиля

Местные СМИ сообщили подробности удара вооруженных сил Государства Израиль по командному центру ХАМАС в Ливане. По информации портала Lebanon 24, израильские дроны атаковали лагерь беженцев Айн-эль-Хильве. Целями стали штаб движения и военная база в квартале Хиттин. В результате погибли двое боевиков. Также жертвой атаки стал ребенок, еще несколько человек ранены и доставлены в больницу Сайды.