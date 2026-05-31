ЕЭК подвела итоги V Евразийского экономического форума

В Евразийской экономической комиссии выпустили заявление по итогам V Евразийского экономического форума, который состоялся на прошлой неделе в столице Казахстана Астане.

В общей сложности в форуме участвовали порядка 3 тыс человек из 44 стран мира.

"Архитектура ЕЭФ-2026 включала порядка 30 мероприятий, объединенных в четыре тематических блока: "Трансформация развития рынка ЕАЭС", "Евразийская сопряженность", "ЕАЭС+" и "Мероприятия на полях форума""

На пленарном заседании обсуждалась такая тема, как "ЕАЭС в глобальной цифровой гонке: ставка на искусственный интеллект". В ходе этого заседания выступили руководители стран евразийской "пятерки". Состоялось также выступление главы ЕЭК Бакытжана Сагинтаева.

По итогам форума было подписано 15 документов. В их числе соглашения, меморандумы и программы сотрудничества, а также договоры.

Напомним, что V Евразийский экономический форум прошел 28-29 мая в Астане. Он был приурочен к заседанию Высшего Евразийского экономического совета, в котором участвовали главы стран ЕАЭС.