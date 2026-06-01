В США начался четвертый раунд переговоров Израиля и Ливана

В Вашингтоне начался четвертый раунд переговоров между Израилем и Ливаном по прекращению огня. Об этом сообщило посольство Израиля в Вашингтоне.

Параллельно Иран приостановил обмен сообщениями с США в знак протеста против израильских ударов по Ливану. Представители иранской армии пригрозили атаковать северную часть Израиля, если он не остановит боевые действия против радикальной группировки "Хезболлах" на юге Ливана.

Американский лидер также провел разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и призвал его не проводить крупную операцию в Ливане, после чего, по утверждению Трампа, израильские войска были отведены.

Согласно сообщениям СМИ, ранее движение "Хезболла" заявило о готовности гарантировать и соблюдать полное прекращение боевых действий с армией Израиля на территории южного Ливана.