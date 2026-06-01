ЕС дает Армении 2,2 млн евро на либерализацию визового режима

Армения получила от Европейского союза 2,2 млн евро, которые потратят на либерализацию визового режима между РА и ЕС, такое заявление сделало МВД республики.

В ведомстве уточнили, что средства пойдут на обеспечение работы на границах и безопасности документов. Кроме того, на них будут осуществляться реформы правоохранительных органов.

"Это первая в Армении программа, которая напрямую поддерживает процесс либерализации визового режима с ЕС"

– МВД Армении

Напомним, что ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян озвучил примерные сроки разрешения вопроса либерализации визового режима между Арменией и ЕС. По словам главы армянского правительства, это случится не позднее чем через два года.