Пандемия Эболы исключена – Роспотребнадзор

Вирус Эбола не приведет к новой пандемии в мире, такое мнение выразила глава Роспотребнадзора. При этом, отметила она, широкое распространение заболевания возможно.

"Пандемического потенциала, конечно же, у вируса Эбола нет, потому что это контактная инфекция, она не передается воздушно-капельным, водным или же пищевым путем. Поэтому пандемического потенциала нет"

– Анна Попова

Сейчас крупная вспышка лихорадки Эбола наблюдается в Демократической Республике Конго (ДРК) и Уганде. Вирус распространяется быстрыми темпами, число жертв растет.

"Африка уже не один раз показывала нам, что такого рода контактные инфекции, как лихорадка, вызываемая вирусом Эбола, могут привести к широкому распространению на континенте"

– Анна Попова

В Африке распространяется штамм Эболы Бундибуджио, он пока не до конца изучен, уточнила она, передает РИА Новости.