Вестник Кавказа

Национальное агентство кибербезопасности создано в Азербайджане

Национальное агентство кибербезопасности создано в Азербайджане
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Республике Азербайджан было создано Национальное агентство кибербезопасности для выявления интернет-угроз, контроля за сетью и охраны личных данных.

В Азербайджане создано Национальное агентство кибербезопасности. Соответствующий указ подписал президент АР Ильхам Алиев.

Новое агентство будет находиться в подчинении Министерства цифрового развития и транспорта Азербайджана. В функции агентства войдут регулирование и контроль в сфере кибербезопасности, а также выявление и предотвращение киберугроз.

Кроме того, агентство будет заниматься защитой персональных данных. Для руководства агентством создано Правление в составе председателя и трех его заместителей.

Согласно указу президента, Кабинет министров Азербайджана должен в течение одного месяца передать новому агентству имущество упраздненной Службы электронной безопасности.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram Вконтакте
925 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.