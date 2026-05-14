Национальное агентство кибербезопасности создано в Азербайджане

В Азербайджане создано Национальное агентство кибербезопасности. Соответствующий указ подписал президент АР Ильхам Алиев.

Новое агентство будет находиться в подчинении Министерства цифрового развития и транспорта Азербайджана. В функции агентства войдут регулирование и контроль в сфере кибербезопасности, а также выявление и предотвращение киберугроз.

Кроме того, агентство будет заниматься защитой персональных данных. Для руководства агентством создано Правление в составе председателя и трех его заместителей.

Согласно указу президента, Кабинет министров Азербайджана должен в течение одного месяца передать новому агентству имущество упраздненной Службы электронной безопасности.