Небольшое землетрясение произошло в одном из районов Дагестана

Подземные толчки были зарегистрированы сегодня вечером в Дагестане. Землетрясение случилось в Казбековском районе.

Землетрясение зафиксировано в понедельник вечером в Дагестане, такое сообщение распространила пресс-служба республиканского МЧС.

Стихийное происшествие случилось в Казбековском районе. Время сейсмособытия – 17.54 мск. Сигнал о нем был получен в 18.25 мск.

Магнитуда составила 2,3. Очаг залегал на глубине 16 кмю

В спасательном ведомстве уточнили, что на поверхности земли толчков не чувствовалось.