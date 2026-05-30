Трамп договорился о прекращении огня с Нетаньяху и "Хезболлой"

Президент США Дональд Трамп сегодня сообщил, что достиг договоренности с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и ливанской "Хезболлой" о прекращении огня.

Израиль и "Хезболла" согласились прекратить боевые действия в отношении друг друга при посредничестве американского президента Дональда Трампа, об этом сообщил он сам на своей странице в соцсети.

"У меня состоялся очень продуктивный разговор с премьер-министром Биби Нетаньяху, и (израильские - ред.) войска в Бейрут направлены не будут"

– Дональд Трамп

Глава государства уточнил, что все подразделения, которые уже направлялись к столице Ливана, были остановлены и отправлены обратно.

Аналогично, отметил Трамп, он провел "очень хорошую беседу" с представителями "Хезболлы", которые дали согласие на прекращение огня.

"Израильтяне не будут нападать на них, и они не будут нападать на Израиль"

– Дональд Трамп