США давят на Оман, требуя "выбрать сторону"

Вашингтон наращивает давление на Маскат, от руководства Омана ожидается отказ от связей с Ираном, в том числе по вопросу Ормузского пролива. При этом военной операции против Омана США не планируют, пишут СМИ.

Власти США хотят, чтобы Оман "выбрал сторону" и разорвал дипломатические связи с Ираном, пишет со ссылкой на источники газета The Wall Street Journal.

"Вашингтон все чаще интерпретирует подход Омана к ведению дел с Тегераном как враждебный и оказывает давление на Оман, чтобы заставить его выбрать сторону (в конфликте на Ближнем Востоке - ред.) и разорвать дипломатические отношения с Ираном"

– The Wall Street Journal

В США отношения Омана и Ирана воспринимаются как угроза. На фоне этого Белый дом грозит Маскату санкциями и авиаударами – американская разведка, несмотря на опровержения оманского руководства, считает, что Оман и Иран планируют совместно взимать плату с судов за проход через Ормузский пролив.

Издание отмечает, что несмотря на угрозы и давление, США не пойдут на военную операция против Омана.

"Непосредственного плана атаковать страну за ее поддержку Ирана нет, несмотря на заявление Трампа на заседании кабинета министров на прошлой неделе"

– газета

Напомним, президент США пообещал "разнести" Оман при попытке взять под контроль Ормузский пролив.

Подобная враждебность США стала для Омана шоком, руководство страны прорабатывает ответную реакцию.

В публикации The Wall Street Journal отмечается, что отношение США к Оману сильно отличается от отношения к другим государствам Персидского залива: в Омане нет военных баз США, также Оман не является крупным игроком на нефтяном рынке.