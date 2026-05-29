Первый Молодежный олимпийский фестиваль стартовал в Грузии

В Батуми дали старт Первому Молодежному олимпийскому фестивалю Грузии. В нем примут участие более 1,2 спортсменов.

В среду, 3 июня, в Батуми состоялось открытие Первого Молодежного олимпийского фестиваля Грузии.

В соревнованиях примут участие свыше 1,2 спортсменов в возрасте от 14 до 17 лет из большинства регионов страны. Они будут состязаться в 17 видах спорта – бадминтоне, баскетболе 3x3, боксе, волейболе, гандболе, дзюдо, мини-футболе, легкой атлетике, плавании, настольном теннисе, теннисе, тхэквондо, художественной гимнастике, а также в вольной, греко-римской, грузинской и пляжной борьбе,

Фестиваль проводится по инициативе Национального олимпийского комитета Грузии при поддержке правительства страны. В общей сложности в рамках соревнований разыграют 637 медалей.