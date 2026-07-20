Страны Персидского залива недовольны действиями США в отношении Ирана

Среди союзников США в Персидском заливе возникли разногласия по поводу дальнейших действий американцев в конфликте с Ираном. Часть из них выступает за эскалацию конфликта, остальные же хотят добиться прекращения огня.

Союзники Соединенных Штатов Персидском заливе разочарованы текущим состояния конфликта США и Ирана. Об этом сообщают информированные источники.

По данным Bloomberg, ряд стран Ближнего Востока обеспокоены нарастанием боевых действий, которые угрожают их национальной безопасности и экономике.

Агентство отмечает, что несколько стран региона в связи с этим выступает за то, чтобы президент США Дональд Трамп пошел на эскалацию и начал наземную операцию в Иране, в рамках которого следует захватить остров Харк.

Другие страны, в том числе Катар, не разделяют эту точку зрения и настаивают на немедленной деэскалации.

Кроме того, ОАЭ хотят более активный действий стран Европы по обеспечению безопасного прохода судов через Ормузский пролив и разминированию водной артерии.