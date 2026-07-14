Грузоперевозки на юге России и Северном Кавказе резко подорожали

В 2026 году средние ставки на автомобильные грузоперевозки на юге России и Северном Кавказе в первом полугодии выросли на 20-30% на фоне дефицита топлива.

В Южном и Северо-Кавказском федеральных округах средние ставки на автомобильные грузоперевозки в первом полугодии 2026 года выросли на 20-30% по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщили в пресс-службе "Логистической платформы ATI.SU".

Наибольший ценовой всплеск произошел в июне 2026 года на фоне топливного кризиса, когда из-за отмены скидок по топливным картам и введения лимитов на АЗС себестоимость логистических услуг возросла, а доступность свободного транспорта на рынке снизилась.

В середине июля стоимость перевозок из Волгограда в Краснодар увеличилась на 27% за год и на 19% за четыре недели, доставка из Краснодара в Волгоград подорожала на 35,5% за год и на 11,5% за месяц, а маршрут из Краснодара в Ростов-на-Дону прибавил в цене 31,4% за год и 15,8% за четыре недели.

Самый сильный рост цен зафиксирован на направлениях из Ростова-на-Дону в Краснодар на 40,8% за год и 18,1% за четыре недели, а также из Ростова-на-Дону в Волгоград на 54% за год и 29,7% за четыре недели.

Отметим в целом по России средние тарифы на перевозку грузов автотранспортом с 23 мая по 13 июля выросли на 17,5%, а с 13 июля 2025 года по 13 июля 2026 года на 28,8%.