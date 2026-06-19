В ЦБ заявили, что ожидают стабилизации ситуации с топливом

Центробанк России берет во внимание топливные цены и инфляционные ожидания при составлении прогнозов по ключевой ставке, такое заявление сделал зампред регулятора Алексей Заботкин.
Соответствующий пост был опубликован им на официальной странице ЦБ РФ в социальных сетях.
При этом Заботкин отметил, что регулятор ожидает стабилизации ситуации на топливном российском рынке.
""Закрыть глаза" на цены топлива и инфляционные ожидания центральный банк не вправе. Но мы исходим из того, что меры, принимаемые правительством, будут способны обеспечить нормализацию ситуации на топливном рынке"
– Алексей Заботкин
По его словам, "при выверенной ДКП Банк России по-прежнему сможет обеспечить возвращение к целевой инфляции 4%" в следующем году.
Также, отметил зампред ЦБ, регулятор будет внимательно следить за картиной цен в течение июля и августа.
"И, конечно, для решений по ставке важно и то, в какой мере ситуация на топливном рынке повлияет на опасения граждан и бизнеса по будущей инфляции"
– Алексей Заботкин