В ЦБ заявили, что ожидают стабилизации ситуации с топливом

Зампред Центрального Банка РФ заявил о том, что регулятор должен учитывать топливные цены и инфляционные ожидания при повышении ключевой ставки, поэтому ждет нормализации ситуации.

Центробанк России берет во внимание топливные цены и инфляционные ожидания при составлении прогнозов по ключевой ставке, такое заявление сделал зампред регулятора Алексей Заботкин.

Соответствующий пост был опубликован им на официальной странице ЦБ РФ в социальных сетях.

При этом Заботкин отметил, что регулятор ожидает стабилизации ситуации на топливном российском рынке.

""Закрыть глаза" на цены топлива и инфляционные ожидания центральный банк не вправе. Но мы исходим из того, что меры, принимаемые правительством, будут способны обеспечить нормализацию ситуации на топливном рынке"

– Алексей Заботкин

По его словам, "при выверенной ДКП Банк России по-прежнему сможет обеспечить возвращение к целевой инфляции 4%" в следующем году.

Также, отметил зампред ЦБ, регулятор будет внимательно следить за картиной цен в течение июля и августа.

"И, конечно, для решений по ставке важно и то, в какой мере ситуация на топливном рынке повлияет на опасения граждан и бизнеса по будущей инфляции"

– Алексей Заботкин