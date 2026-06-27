Иран готов покупать российский газ

Власти Ирана согласовали практически все ключевые условия контракта по закупке российского газа, заявил сегодня министр нефти Ирана Мохсен Пакнежад. Иран готов ежегодно закупать 55 миллиардов топлива через Азербайджан, отметил он.

Министр нефти Ирана Мохсен Пакнежад сегодня заявил о том, что власти ИРИ полностью согласовали ключевые условия контракта на торговлю газом с Россией.

Сделка предусматривает поставку в Иран до 55 млрд кубометров российского газа в год через трубопровод, проходящий через Азербайджан.

Также у Ирана согласно контракту будет право перепродавать излишки газа другим странам, что может приносить стране до $12 млрд ежегодной выручки на протяжении 30-летнего срока действия контракта, говорится в сообщении.

Напомним, ранее мы писали о том, что накануне глава Минэнерго России Сергей Цивилев в рамках поездки в Иран провел встречу с президентом страны Масудом Пезешкианом, в ходе которой глава государства сообщил о готовности страны активизировать реализацию стратегических договоренностей с РФ.

На встрече российский министр отметил, что Москва и Тегеран поступательно развивают сотрудничество, в том числе в сфере энергетики, и выразил уверенность в том, что совместная работа в рамках Межправительственной комиссии продолжит способствовать укреплению стратегического партнерства и запуску новых взаимовыгодных проектов.

Стороны уделили на встрече особое внимание развитию взаимодействия в топливно-энергетическом комплексе, включая реализацию совместных проектов в газовой отрасли.