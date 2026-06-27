Иран готов покупать российский газ

Министр нефти Ирана Мохсен Пакнежад сегодня заявил о том, что власти ИРИ полностью согласовали ключевые условия контракта на торговлю газом с Россией.
Сделка предусматривает поставку в Иран до 55 млрд кубометров российского газа в год через трубопровод, проходящий через Азербайджан.
Также у Ирана согласно контракту будет право перепродавать излишки газа другим странам, что может приносить стране до $12 млрд ежегодной выручки на протяжении 30-летнего срока действия контракта, говорится в сообщении.
Напомним, ранее мы писали о том, что накануне глава Минэнерго России Сергей Цивилев в рамках поездки в Иран провел встречу с президентом страны Масудом Пезешкианом, в ходе которой глава государства сообщил о готовности страны активизировать реализацию стратегических договоренностей с РФ.
На встрече российский министр отметил, что Москва и Тегеран поступательно развивают сотрудничество, в том числе в сфере энергетики, и выразил уверенность в том, что совместная работа в рамках Межправительственной комиссии продолжит способствовать укреплению стратегического партнерства и запуску новых взаимовыгодных проектов.
Стороны уделили на встрече особое внимание развитию взаимодействия в топливно-энергетическом комплексе, включая реализацию совместных проектов в газовой отрасли.