Два супертанкера ОАЭ были атакованы Ираном в Ормузе

В районе Ормузского пролива атаке подверглись два супертанкера ОАЭ. Удары были нанесены иранской стороной.

Иран атаковал крылатыми ракетами два нефтяных танкера Объединенных Арабских Эмиратов в районе Ормузского пролива, говорится в заявлении Минобороны ОАЭ.

В ведомстве сообщили, что танкеры Mombasa и Al Bahiyah были атакованы иранскими крылатыми ракетами на юге Ормуза в территориальных водах Омана. В результате погиб один человек, гражданин Индии, член экипажа танкера Mombasa. Пострадали восемь человек, шесть граждан Индии и двое граждан Украины, четверо находятся в тяжелом состоянии.

"В результате возникших на борту пожаров оба танкера получили материальный ущерб. Возгорания удалось ликвидировать"

– Минобороны ОАЭ

В ведомстве указали на то, что нападение на суда является "серьезным нарушением международного права".

Эмираты оставляют за собой право ответить на произошедшее и принять все необходимые меры для защиты своей территории, граждан, жителей и национальных интересов.

Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) подтвердил удары по двум супертанкерам ОАЭ. Атака была связана с "нарушением правил" прохождения через Ормузский пролив.

В сообщении отмечается, что танкеры были "обмануты Соединенными Штатами", которые вынудили их выбрать оманский маршрут в Ормузе и "отключить свои идентификационные системы".

В КСИР добавили, что танкеры проигнорировали неоднократные предупреждения и "были поражены и выведены из строя".