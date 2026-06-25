Россия сократила нефтедобычу на 61 тыс баррелей в июне

На 61 тыс баррелей в сутки Россия сократила добычу нефти в июне 2026 года по сравнению с маем, следует из отчета Организации стран - экспортеров нефти (ОПЕК).

Россия в июне текущего года сократила добычу нефти по отношению к маю на 61 тыс баррелей в сутки, сообщается в отчете Организации стран - экспортеров нефти (ОПЕК).

Уточняется, что показатели нефтедобычи в предыдущем месяце составили 8,928 млн баррелей в сутки.

Это, согласно статистике, меньше плана ОПЕК+ на 834 тыс баррелей в сутки, также следует из данных отчета.

В июне 2026 года квота России из стран-участниц ОПЕК+ составляла 9,762 млн баррелей в сутки, учитывая все добровольные ограничения.

В результате фактическая добыча оказалась ниже установленного плана на 834 тыс. баррелей в сутки, при том, что компенсировать сверхдобычу в этом месяце не требовалось.