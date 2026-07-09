В Крыму произошли массовые отключения электричества

Перебои с подачей электричества зафиксированы в восьми городах и семи районах Республики Крым в результате возникновения аварийных ситуаций на электросетях.

В Крыму зафиксированы массовые перебои с подачей электричества из-за аварийных ситуаций на энергообъектах, отключения затронули восемь городов и семь районов полуострова. Об этом сообщает предприятие "Крымэнерго".

Энергоснабжение приостановлено в Джанкое, Красноперекопске, Армянске, Евпатории, Саках, Симферополе, Ялте и Судаке. Отключения света также произошли в Джанкойском, Красноперекопском, Нижнегорском, Черноморском, Симферопольском, Бахчисарайском и Сакском районах.

Как заявлял ранее глава региона Сергей Аксенов, ограничения подачи ресурса носят временный характер и связаны со сложной оперативной обстановкой, повлекшей повреждение инфраструктуры. В настоящее время на территории полуострова продолжает действовать режим чрезвычайной ситуации.

При этом, по информации председателя республиканского Совета министров Юрия Гоцанюка, все ключевые социальные учреждения обеспечены электричеством. Несмотря на напряженную обстановку в энергосекторе, службы спасения и больницы работают без сбоев.