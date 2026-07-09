Вестник Кавказа

Казахстан планирует вывести крипторынок из тени

Казахстан планирует вывести крипторынок из тени
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Казахстане создадут условия для легализации активов в криптовалюте. В частности, инвесторов освободят от подоходного налога.

Власти Казахстана намерены провести масштабную реформу рынка криптовалюты, в ходе которой планируется легализация цифровых активов. 

По словам главы Минцифры республики Жаслана Мадиева, в стране создадут механизмы добровольного раскрытия активов в криптовалюте. Граждане страны смогут задекларировать цифровые сбережения, переведя их на платформу местных провайдеров. 

При этом желающие выйти из тени криптоинвесторы получат налоговые льготы на два года – освобождение от подоходного налога. Новая инициатива должна быть запущена до конца года.  

Согласно данным властей, налоги от крипторынка составили за прошлый год почти $32 млн.

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