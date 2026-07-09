Вестник Кавказа

Иран и США могут провести новый раунд переговоров на следующей неделе – СМИ

Иран и США могут провести новый раунд переговоров на следующей неделе – СМИ
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Axios: Иран и США могут встретиться в Швейцарии для проведения нового раунда переговоров.

Тегеран и Вашингтон могут на следующей неделе встретиться в Швейцарии для продолжения переговорного процесса, несмотря на эскалацию конфликта, передает Axios. 

Согласно информации СМИ, представители Катара прибыли в Тегеран, чтобы попытаться вернуть ситуацию в дипломатическое русло. Действия посланников Дохи координируются с США. 

Как отметил дипломатический источник издания, обе стороны настроены продолжать контакты в рамках меморандума о взаимопонимании. 

Напомним, что на этой неделе произошла новая эскалация между Тегераном и Вашингтоном. Стороны обменялись ударами, Иран обвинил США в нарушении режима перемирия.

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