Иран и США могут провести новый раунд переговоров на следующей неделе – СМИ

Axios: Иран и США могут встретиться в Швейцарии для проведения нового раунда переговоров.

Тегеран и Вашингтон могут на следующей неделе встретиться в Швейцарии для продолжения переговорного процесса, несмотря на эскалацию конфликта, передает Axios.

Согласно информации СМИ, представители Катара прибыли в Тегеран, чтобы попытаться вернуть ситуацию в дипломатическое русло. Действия посланников Дохи координируются с США.

Как отметил дипломатический источник издания, обе стороны настроены продолжать контакты в рамках меморандума о взаимопонимании.

Напомним, что на этой неделе произошла новая эскалация между Тегераном и Вашингтоном. Стороны обменялись ударами, Иран обвинил США в нарушении режима перемирия.