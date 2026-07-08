Вестник Кавказа

Армения поучаствовала в заседании Евразийской экономической комиссии

Армения поучаствовала в заседании Евразийской экономической комиссии
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В четверг состоялось заседание совета ЕЭК. Армению на встрече была представлена вице-премьером Мгером Григоряном.

Армения приняла участие в заседании совета Евразийской экономической комиссии (ЕЭК). Об этом сообщают 9 июля армянские средства массовой информации.

Республику представлял на встрече вице-премьер Мгер Григорян. Он участвовал в ней по видеосвязи.

На заседании состоялось обсуждение примерно 40 вопросов, которые затрагивают таможенное регулирование и технические регламенты Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

По итогам встречи была утверждена повестка дня предстоящего заседания Евразийского межправсовета, которое пройдет 6-7 августа в городе Чолпон-Ата в Кыргызстане.

Напомним, 29 мая в Астане состоялся саммит лидеров стран ЕАЭС. Он прошел без личного присутствия премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

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