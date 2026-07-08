Армения поучаствовала в заседании Евразийской экономической комиссии

В четверг состоялось заседание совета ЕЭК. Армению на встрече была представлена вице-премьером Мгером Григоряном.
Армения приняла участие в заседании совета Евразийской экономической комиссии (ЕЭК). Об этом сообщают 9 июля армянские средства массовой информации.
Республику представлял на встрече вице-премьер Мгер Григорян. Он участвовал в ней по видеосвязи.
На заседании состоялось обсуждение примерно 40 вопросов, которые затрагивают таможенное регулирование и технические регламенты Евразийского экономического союза (ЕАЭС).
По итогам встречи была утверждена повестка дня предстоящего заседания Евразийского межправсовета, которое пройдет 6-7 августа в городе Чолпон-Ата в Кыргызстане.
Напомним, 29 мая в Астане состоялся саммит лидеров стран ЕАЭС. Он прошел без личного присутствия премьер-министра Армении Никола Пашиняна.