Армения может потерять до 2% ВВП на фоне запрета поставок в Россию

Запрет на ввоз в Россию армянской продукции может нанести ущерб экономике Армении до 2% от ВВП, считают в ЦБ РА.

Влияние ограничений России на импорт товаров из Армении может составить около 2% ВВП, поделился оценкой член совета Центробанка Армении Армен Ктоян, пишет издание CivilNet.

"Если исходить из самого жесткого сценария, когда ни один из товаров, подпавших под ограничения, вообще не экспортируется в Россию и не реализуется на этом рынке, то, по оценке наших экспертов, максимальное влияние составит порядка 1,8-2% ВВП"

– Армен Ктоян

Напомним, ранее Россельхознадзор запретил поставки цветов, томатов, перцев, огурцов, зелени, винограда, косточковых (абрикосы, вишня, черешня, сливы, персики), семечковых культур, сухофруктов, картофеля, баклажанов, рыбы и рыбной продукции.