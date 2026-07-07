Тегеран может пересмотреть ядерную доктрину

Власти Ирана в текущей ситуации считают допустимым внесение изменений в свою ядерную доктрину. Кроме того, в Тегеране заявили, что в ходе недавнего обострения не задействовали все свои возможности.

Иранское руководство не исключает пересмотра своей ядерной доктрины, такое заявление сделал представитель комитета по нацбезопасности и внешней политике парламента ИРИ Эбрахим Резаи.

Он подчеркнул, что такой сценарий может быть применен, если возникнет угроза самому существованию Исламской Республики.

"Одним из вариантов ответа может быть выход Ирана из Договора о нераспространении ядерного оружия"

– Эбрахим Резаи

Парламентарий также сообщил, что ИРИ во время недавней войны не задействовала свой потенциал целиком.

Кроме того, он порекомендовал странам Персидского залива, действующим в поддержку президента США Дональда Трампа, позаботиться о безопасности своих нефтяных и газовых месторождений.